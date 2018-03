Les Marlins échangent Marcell Ozuna aux Cards

Cette personne a requis l'anonymat puisque l'entente n'a toujours pas été confirmée par les clubs et qu'elle est conditionnelle à un examen médical. Si la transaction est conclue, ce serait le troisième joueur étoile des Marlins à quitter l'organisation dans le cadre d'une vente de feu du nouveau président et directeur exécutif Derek Jeter.

Les Marlins ont échangé le joueur de deuxième but Dee Gordon aux Mariners de Seattle jeudi dernier en retour de trois espoirs et le voltigeur de droite Giancarlo Stanton, le joueur par excellence en titre de la Nationale, aux Yankees de New York contre le joueur de deuxième but Starlin Castro et deux espoirs.

Le voltigeur de centre Christian Yelich pourrait être le prochain à quitter la concession, qui a été achetée par le groupe de Bruce Sherman le 2 octobre.

Les Marlins avaient une masse salariale de 116 millions US le 31 août dernier, en hausse de 81 millions par rapport à la fin de la saison précédente, mais devaient la réduire. Stanton devait recevoir 295 millions $ au cours de la prochaine décennie, et Gordon 38 millions jusqu'à la conclusion de la saison 2020.

Ozuna est admissible à l'arbitrage salarial et devrait empocher plus de 10 millions. Il pourrait tester le marché des joueurs autonomes après la campagne 2019.