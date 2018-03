Joey Votto remporte le trophée Lou-Marsh

Le vainqueur du prix remis par le Toronto Star est sélectionné annuellement par un panel de journalistes sportifs de partout au Canada.

Votto, qui avait aussi mérité cet honneur en 2010, a devancé le fondeur Alex Harvey, le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby, la curleuse Rachel Homan, ainsi que le bosseur Mikaël Kingsbury au scrutin.

En raison de l'attachement particulier que les Canadiens ont envers le hockey, Votto était très surpris de recevoir ce prix.

«Chaque fois que j'entends que je suis nommé pour ce trophée ou que je suis considéré parmi un groupe d'athlètes, généralement, il est composé d'une bande de joueurs de hockey et de quelques autres athlètes, hommes et femmes, issus de différents sports», a souligné Votto, mardi, lors d'une téléconférence.

«Je crois souvent que le trophée sera décerné à un joueur de hockey et je crois que le fait d'être le grand gagnant pour une deuxième année consécutive, particulièrement parmi une sélection de joueurs de hockey très talentueux, relève d'une très grande réussite.»

Votto s'est démarqué parmi les autres finalistes; le fondeur Alex Harvey, le joueur vedette des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby, la curleuse Rachel Homan et le bosseur Mikael Kingsbury.

La nageuse Penny Oleksiak avait raflé les honneurs en 2016.

«C'est très important pour moi, a ajouté Votto. Lorsque j'ai gagné le titre pour la première fois, j'ai dû regarder à la liste des tous les athlètes issus des différents sports. J'étais émerveillé par les gens avec qui j'étais entouré.

«Maintenant que j'ai obtenu le trophée pour une deuxième fois, j'ai fait la même chose. J'ai regardé à nouveau qui étaient à mes côtés sur la liste.»

Le Torontois de 34 ans est passé à un cheveu de remporter un deuxième titre de joueur par excellence de la Ligue nationale, s'inclinant face à Giancarlo Stanton par deux points seulement.

«J'ai raté ma chance de peu, mais dans un sens, le fait de gagner ce trophée compense pour la défaite», a-t-il expliqué.

Votto s'est inscrit dans la course en amorçant les 162 rencontres des Reds cette saison, en plus de mener le Baseball majeur pour la moyenne de présence sur les buts, les buts sur balles et les buts sur balles intentionnels. Il a atteint les sentiers 321 fois, abaissant l'ancienne marque de 319 des Reds, qu'il avait établie il y a deux ans.

Il est devenu le troisième joueur de l'histoire du baseball à connaître une saison d'au moins 179 coups sûrs, 36 circuits, 134 buts sur balles avec 83 retraits au bâton ou moins. Les deux autres sont Babe Ruth et Ted Williams, qui ont réussi cet exploit sept fois en tout.

Le trophée Lou-Marsh est nommé en l'honneur d'un ex-rédacteur en chef de la section sportive du Toronto Star.

Ferguson Jenkins et Larry Walker sont les seuls autres baseballeurs à avoir gagné le trophée.