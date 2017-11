Les Dodgers et les Padres vont jouer au Mexique du 4 au 6 mai

Les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego vont disputer trois matches à Monterrey au Mexique, du 4 au 6 mai.

Associated Press San Diego

Les matches étaient à l'origine prévus au Petco Park. Ils seront plutôt présentés au Estadio de Beisbol, où les Padres seront l'équipe à domicile.

Ce sera une troisième présence du baseball majeur à Monterrey en saison régulière. Le 4 avril 1999, le Colorado y a battu San Diego 8-2. Et en août 1996, les Padres y avaient remporté deux de leurs trois matches contre les Mets de New York.

Le voyage amènera 15 000 $ de plus à chaque joueur des Dodgers et des Padres. Les gérants, instructeurs, thérapeutes et employés du vestiaire de chaque club vont se partager 40 000 $.