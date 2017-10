 Série mondiale: les Dodgers gagnent le 4e match grâce à Pederson 

Les Dodgers ont explosé pour cinq points en neuvième et ont égalé la série 2-2. Les deux équipes disputeront le cinquième match de la série dimanche soir au Minute Maid Park.

Après un duel féroce de la part des deux lanceurs partants, la relève des Astros a été lamentable par la suite, accordant cinq points en neuvième manche.

Cody Bellinger, retiré à quatre reprises au bâton vendredi, a amorcé la remontée des siens en brisant l'égalité grâce à un double d'un point au début de la neuvième. Austin Barnes a par la suite permis à Bellinger de rentrer au bercail en frappant un ballon-sacrifice au champ droit.

Pederson a donné une avance confortable aux siens, couronnant une manche de cinq points.

Alex Bregman a tenté le tout pour le tout en frappant une longue balle d'un point en fin de neuvième, alors qu'il y avait deux retraits, mais c'était trop peu trop tard pour la troupe de A.J. Hinch.

Les deux équipes ont dû attendre jusqu'en sixième manche avant d'ouvrir la marque. George Springer a claqué un circuit en solo aux dépens du partant des Dodgers Alex Wood. Après n'avoir concédé aucun coup sûr depuis le début de la rencontre et avoir retiré 10 frappeurs consécutifs, Wood a permis aux Astros de prendre les devants.

Après avoir accordé 20 points de part et d'autre en deux matchs, les chances se sont faites plus rares durant les premières manches de la rencontre.

En six manches, Morton a accordé trois coups sûrs et un point, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises. Wood a quant à lui alloué un coup sûr, deux buts sur balles et un point en un peu plus de cinq manches de travail, retirant trois adversaires grâce à des prises.

Tony Watson (1-0) a obtenu la victoire, retirant les trois frappeurs auxquels il a fait face en huitième manche.

Appelé en renfort au monticule, Giles (0-1) a amorcé la neuvième manche en accordant un simple et un but sur balles avant de permettre à Bellinger de produire un point. En deux coups sûrs, il a concédé trois points mérités.

À la suite de deux gains consécutifs, les Astros ont baissé pavillon pour la première fois en huit matchs disputés devant leurs partisans depuis le début des séries.