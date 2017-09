Les Yankees blanchissent les Blue Jays 4-0

Masahiro Tanaka a retiré 15 frappeurs sur des prises en sept manches au monticule, établissant du même coup un sommet personnel depuis son arrivée dans les Ligues majeures, et les Yankees de New York ont blanchi les Blue Jays de Toronto 4-0 vendredi après-midi pour demeurer dans la course au titre dans la section Est de la Ligue américaine.

Ronald Blum Associated Press New York

Déjà assurés d'accueillir au minimum les Twins du Minnesota dans un match éliminatoire sans lendemain, les Yankees ont commencé la journée à trois matchs des meneurs de leur section, les Red Sox de Boston, avec trois matchs à négocier au calendrier régulier. La formation new-yorkaise pourrait obtenir le titre si elle dispose des Torontois samedi et dimanche, que les Red Sox s'inclinent à trois reprises devant les Astros de Houston et qu'ils battent les Bostoniens dans un match de bris d'égalité qui serait présenté lundi au Yankee Stadium.

Tanaka (13-12) a retiré les 14 premiers frappeurs à l'affronter avant qu'Ezequiel Carerra n'atteigne le premier coussin sur un coup sûr à l'avant-champ qui a échappé de justesse au gant de Tanaka. Le joueur de deuxième but Starlin Castro a capté la balle du revers en plongeant et effectué un relais en désespoir de cause, mais Carrera l'a facilement battu.

Après six jours de repos, Tanaka disposait d'une bonne glissante et d'une bonne cassante, dominant l'équipe qui l'a malmené lors du dernier passage des Yankees à Toronto le 22 septembre. Il a concédé trois coups sûrs, et aucun but sur balles.