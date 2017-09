Les Twins battent les Blue Jays 13-7

Les Twins accusaient un retard de 5-0 après que Josh Donaldson eut claqué son deuxième circuit de la rencontre en deuxième manche. Rosario et Byron Buxton ont sonné la charge avec des circuits consécutifs au cours d'une poussée de sept points des Twins en fin de deuxième . Les Twins ont ajouté six points en cinquième aux dépens du releveur Chris Rowley.

Avant les matchs de dimanche, les Twins détenaient un match d'avance sur les Angels de Los Angeles au dernier rang donnant accès au match du quatrième as dans la Ligue américaine.

La victoire est allée au dossier de Kyle Gibson (11-10), même s'il a été débité de cinq points sur trois coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches de travail.

Du côté des Blue Jays, Joe Biagini (3-11) a accordé six points, dont quatre étaient mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles en une manche et un tiers.