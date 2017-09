 Wright sera opéré à la coiffe des rotateurs et sa saison est terminée 

Associated Press

Les Mets de New York ont annoncé lundi que le troisième-but sera opéré à la coiffe des rotateurs.

Wright n'a pas joué dans les Ligues majeures depuis mai 2016 et il a été opéré le mois dernier en raison d'une hernie au cou. Il avait amorcé sa remise en forme dans les mineures, mais il a ressenti de la douleur à l'épaule droite la semaine dernière.

Âgé de 34 ans, Wright avait amorcé la saison sur la liste des blessés et il a passé les premiers mois de la campagne en rééducation.

Wright doit encore écouler trois saisons et toucher 47 millions US en vertu d'un contrat de huit saisons et 138 millions signé en 2012.