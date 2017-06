Les Indians balaient les Twins

Edwin Encarnacion a cogné deux circuits, Trevor Bauer a lancé durant sept manches et Jose Ramirez a frappé plus d'un coup sûr pour une sixième rencontre consécutive, permettant aux Indians de Cleveland de l'emporter 5-2 face aux Twins du Minnesota dimanche.

Associated Press

Les Indians complètent donc un balayage de quatre rencontres.

Les Indians ont débuté la série avec un retard de deux matchs derrière les Twins au sommet de la section Centrale de l'Américaine. Le balayage permet aux Indians de prendre une avance de deux matchs et de prendre la tête de la section pour une première fois depuis le 10 mai.

Bauer (6-5) a alloué deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. Il a retiré 15 frappeurs d'affilée avant que Kennys Vargas réussisse à frapper un coup sûr, en huitième manche. Eduardo Escobar et Eddie Rosario ont tous les deux frappé des coups sûrs pour permettre aux Twins de revenir dans la rencontre.