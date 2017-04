Les Brewers l'emporte grâce à Braun

Ryan Braun a donné les devants aux Brewers de Milwaukee grâce à un circuit de deux points et ils ont doublé les Reds de Cincinnati 4-2 pour gagner un cinquième match à leurs six derniers.

Eric Thames a atteint le premier but sur une erreur d'Arismendy Alcantara, en troisième manche. Il est venu marquer quand Braun a claqué sa 37e longue balle en carrière contre les Reds.

Travis Shaw a lui aussi frappé un circuit, quatre lancers plus tard, aux dépens de Sal Romano (0-1), qui a remplacé Rookie Davis, blessé. Romano effectuait un premier départ dans les Majeures et il a alloué trois points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en plus d'atteindre un frappeur en trois manches de travail.

Thames a ajouté un circuit en solo en septième manche, contre Tim Adleman, et il s'agissait de sa cinquième longue balle de la série et sa sixième de la campagne.