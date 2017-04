Victoire de 4-0 des Cubs

Anthony Rizzo et Addison Russell ont claqué des circuits en solo pour aider les Cubs de Chicago à battre les Dodgers de Los Angeles 4-0, jeudi.

Associated Press

Leurs longues balles ont été frappées contre Hyun-Jin Ryu (0-2). Ce dernier a permis quatre points et six coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Brett Anderson (2-0) n'a donné que deux simples et un double en cinq manches. Sa moyenne est de 0,84 en deux sorties.

Albert Almora fils l'a épaulé avec deux brillants attrapés au champ centre, aux dépens de Corey Seager à chaque fois.