Clark Kent pulvérise un record détenu par Michael Phelps

Associated Press

Le jeune nageur, surnommé «Superman», a terminé le 100 mètres papillon en un temps de 1:09:38, au Far Western Long Course Championship, en Californie. Le précédent record de 1:10:48 avait été décroché par Phelps au même âge en 1995.

Clark Kent Apuada dit vouloir aller aux Jeux olympiques, tout comme Phelps.

Michael Phelps est le sportif le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des JO, avec 28 médailles, dont 23 d'or.