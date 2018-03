Katerine Savard renonce aux Jeux du Commonwealth

Qualifiée pour l'événement depuis l'an dernier, la championne en titre du 100 m papillon invoque des «raisons personnelles» pour expliquer son désistement.

«C'est une décision difficile», a indiqué Savard après son entraînement hier soir. «J'ai toujours aimé représenter mon pays et j'ai toujours été fière de le faire. Il y a des pour et des contre, mais après réflexion et discussions, je pense que c'est mieux pour moi que je n'y aille pas. Pour l'instant, c'est mieux de prendre du temps pour moi.»

Médaillée de bronze au 4 X 200 m aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Savard a connu une dernière saison chargée. En plus de poursuivre ses études en enseignement à temps plein, elle a participé l'été dernier aux Championnats du monde de Budapest et aux Jeux mondiaux universitaires à Taïwan. En Hongrie, l'ancienne cinquième mondiale a subi l'élimination en séries du 100 m papillon (18e).

Après une pause de deux mois, elle a repris l'entraînement à la mi-octobre. Le retour à la compétition, essentiellement dans le réseau universitaire, a été difficile pour la représentante des Carabins de l'Université de Montréal. Ses contre-performances au papillon aux derniers championnats nationaux U SPORTS de Toronto semblent l'avoir convaincue de jeter l'éponge pour les Jeux du Commonwealth, où elle avait gagné l'or à Glasgow en 2014.

L'athlète de 24 ans affirme cependant que ses prestations en demi-teintes n'ont pas de lien avec cette décision. «Pas nécessairement, a-t-elle prévenu sans en dire davantage. Il y a des années qui sont moins faciles que d'autres.»

Championnats canadiens

À défaut de s'aligner en Australie, Savard participera aux championnats canadiens, du 5 au 8 avril, au Parc olympique de Montréal. Elle devrait se concentrer sur le style libre. Elle y retrouvera Sandrine Mainville, médaillée de bronze au relais 4 X 100 m libre à Rio, qui avait signifié l'an dernier à Natation Canada qu'elle ne se rendrait pas à Gold Coast.

En l'absence des deux médaillées olympiques, seul Samuel Bélanger représentera le Québec en natation. Le membre du Rouge et Or de l'Université Laval doit prendre part au 200 m libre et au relais 4 X 200 m.

Après huit années dans l'équipe canadienne senior, Savard ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve, sans cacher que l'idée de la retraite lui traverse l'esprit. «Ça, c'est en réflexion depuis déjà quelque temps. Je n'ai pas pris de décision et je ne veux pas en prendre là dans les circonstances non plus. Pour le moment, je vais faire les nationaux et m'amuser dans ce que j'aime faire.»