Kim Boutin: tenir debout

Cette première médaille au 500 m l'a particulièrement enchantée. «J'ai fait un mégatravail pour me désensibiliser à la peur en vitesse, souligne-t-elle. J'ai une certaine crainte [à haute] vitesse et j'ai tendance à ne pas foncer. Ça fait en sorte que c'est plus difficile au relais et au 500 m. Je suis tranquillement en train de vaincre ça.»

«Je n'ai pas mis mes oeufs dans le même panier pour une distance, se félicitait-elle la semaine dernière avant de s'envoler pour Shanghai. Ça a été: j'embarque sur la glace, je sais quoi faire pour cette distance-là, et je laisse aller mon instinct. Vraiment, je courais à l'instinct, et ça a été payant.»

En pleine saison 2016, Kim Boutin a fait une pause de six mois pour se reconstruire. Depuis son retour, elle ne fait que monter. Et elle n'a pas l'intention de redescendre.

L'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste cherchera à consolider sa position en vue des Jeux olympiques de PyeongChang lors des deux dernières Coupes du monde de la saison, à Shanghai, depuis la nuit dernière (HNE) et jusqu'à dimanche, et à Séoul la semaine prochaine. Pour l'heure, tous les voyants sont au vert après les deux premières étapes. Au relais, les hommes sont premiers et les femmes deuxièmes, ce qui garantit presque des équipes complètes de cinq athlètes par genre aux Jeux. Dans cinq des six épreuves individuelles, le quota maximal de trois partants est aussi en bonne voie d'être atteint. Ironiquement, il n'y a qu'au 500 m masculin, un château fort, où ça chauffe un peu. Samuel Girard domine le classement, mais Charles Hamelin (25e) et Charle Cournoyer (30e) traînent la patte. Le médaillé de bronze olympique à Sotchi s'est d'ailleurs encore arrêté dans les qualifications jeudi à Shanghai.