Rencontres de La Presse: une soirée avec nos athlètes

Alors, joignez vous à nos chroniqueurs Philippe Cantin et Yves Boisvert jeudi soir à L'Astral pour une soirée en compagnie des patineurs courte piste Samuel Girard et Kim Boutin, de la skieuse acrobatique Justine Dufour-Lapointe et de la hockeyeuse Mélodie Daoust qui vous entretiendront de leurs récentes performances en Corée du sud. Isabelle Charest, chef de mission de la délégation canadienne à PyeongChang, participera également à la soirée.

Vous pouvez réserver vos places via la billetterie de l'Astral (28$ régulier et 18$ étudiant) ou Ticketmaster (30$ régulier et 18$ étudiant).