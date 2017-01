JO de 2024: Los Angeles donne son feu vert définitif à la candidature

Devant un parterre d'athlètes, en activité et retraités, dont des champions olympiques, les 13 membres du conseil municipal ont voté, sans surprise et avec enthousiasme, la résolution qui autorise le maire de la ville Eric Garcetti à signer le contrat de ville-hôte avec le Comité international olympique (CIO) si la candidature américaine est retenue en septembre prochain.

«Ce contrat contient notre promesse que Los Angeles est prête à organiser des Jeux extraordinaires et responsables d'un point de vue fiscal», a expliqué M. Garcetti.

«Si Los Angeles est sélectionnée, nos Jeux axés sur des risques réduits, la haute-technologie et la durabilité vont inspirer les générations futures pour l'avenir du mouvement olympique», a-t-il ajouté.

Los Angeles, qui a déjà organisé les Jeux d'été en 1932 et 1984, est en concurrence avec Budapest et Paris. Le nom de la ville-hôte sera annoncé par le CIO le 13 septembre à Lima. Les trois villes candidates ont jusqu'au 3 février pour déposer la troisième et dernière partie de leur dossier de candidature.

«LA 2024», le comité local de candidature, table sur un budget à l'équilibre, avec un coût estimé à 4,8 milliards de dollars. Le projet prévoit, pour réduire les coûts et les risques de retard de livraison, l'utilisation de structures existantes, que ce soit pour l'organisation des épreuves comme pour l'hébergement des athlètes et des officiels.