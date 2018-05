Les Raptors balayés par les Cavaliers

LeBron James a inscrit 29 points et Cleveland a atteint la finale de l'Est en dominant Toronto 128-93, lundi.

En 2016, c'est en finale de l'Est que les Cavaliers ont eu raison des Raptors, en six matchs.

James a aussi récolté 11 passes, huit rebonds et deux vols.

Kevin Love a ajouté 23 points, épaulé par Kyle Korver et JR Smith avec 16 et 15 points, respectivement. Korver a réussi quatre tirs de trois points.

Jonas Valanciunas a été le plus productif chez les Raptors, obtenant 18 points et trois blocs.

DeMar DeRozan et C.J. Miles ont inscrit 13 poins chacun, un de plus que Serge Ibaka. Kyle Lowry a été très discret avec cinq points, distribuant quand même 10 passes.

DeRozan a été expulsé au troisième quart après une faute flagrante sous le panier, aux dépens de Jordan Clarkson.

Toronto a mené 38-36 grâce à une poussée de 8-0, tôt au deuxième quart, mais les Cavaliers ont vite repris le contrôle.

Le bref parcours des Raptors en séries est des plus décevants, l'équipe ayant dominé l'Est avec 59 victoires, en saison régulière. Seuls les Rockets de Houston ont cumulé plus de gains (65).

On croyait le groupe de Dwane Casey plus déterminé et mieux équipé que dans le passé. Il a toutefois fallu six matchs pour éliminer Washington au premier tour, puis les Raptors ont clairement échoué le test « LeBron ».

Les Cavaliers affronteront Boston ou Philadelphie en finale de l'Est. À un revers d'un long congé, les Sixers ont prolongé le débat en gagnant 103-92, lundi.