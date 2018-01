Le Jazz gagne 97-93 contre les Raptors

Ricky Rubio a réussi un panier de trois points alors qu'il ne restait que 4,8 secondes à écouler et le Jazz d'Utah a eu le dessus sur les Raptors de Toronto au compte de 97-93, vendredi soir, au Air Canada Centre.

Donovan Mitchell a mené les siens avec 26 points tandis que Rubio a conclu la rencontre avec 14 points, six aides et six rebonds pour le Jazz. Ces derniers ont gagné trois de leurs cinq dernières parties, mais ils montrent un dossier de 7-19 à l'étranger cette saison.

Jonas Valanciunas a connu un fort match pour les Raptors, récoltant 28 points et 14 rebonds. DeMar DeRozan a ajouté 19 points, huit assistances et six rebonds tandis que C.J. Miles a obtenu 10 points.

En vertu de cette défaite, les Raptors ont divisé les honneurs de la série de deux duels cette saison contre le Jazz. Les Torontois avaient vaincu le Jazz 109-100 le 3 novembre.

Le Jazz s'est servi d'une poussée de 16 points contre seulement quatre pour leurs adversaires afin d'effacer l'avance de 10 points des Raptors et créer l'égalité 61-61 alors qu'il restait cinq minutes à jouer au troisième quart. Ils ont ensuite connu une séquence de 9-2 pour se donner une priorité de 75-69 avant le début du quatrième quart.

Mitchell a amassé 15 points au troisième quart pour le Jazz.

Les Raptors poursuivront leur séquence de trois matchs à domicile en accueillant les Lakers de Los Angeles, dimanche.