Kaillie Humphries décroche l'argent à St. Moritz

Les Américaines Elana Meyers Taylor et Briauna Jones ont grimpé de deux échelons à l'issue de la deuxième manche pour s'emparer de la médaille d'or en vertu d'un chrono cumulatif de deux minutes et 16,14 secondes. Les Canadiennes ont empêché le doublé en se faufilant devant Jamie Greubel Poser et Lauren Gibbs, qui ont signé un temps de 2:16,29.

« Je ne crois pas avoir déjà perdu une course par un centième de seconde. J'ai demandé aux filles si c'était mal que je sois aussi frustrée. Je préfère perdre par plus d'un centième de seconde », s'est esclaffée la bobeuse de Calgary.

« Ça fait mal, mais nous avons néanmoins la médaille d'argent. En fin de compte, c'est bien pour le bobsleigh féminin. C'est fabuleux de constater que la compétition chez les femmes se resserre. Tout le monde fait bien, et si tu n'es pas au sommet de ta forme le jour de la compétition, alors tu ne gagneras pas, a poursuivi Humphries. Ce résultat va me motiver, et il nous poussera à nous surpasser. Nous tirerons des leçons positives de cette course et tournerons rapidement la page sur cette deuxième place crève-coeur. »

Il s'agissait du 42e podium de la carrière de Humphries sur le circuit de la Coupe du monde. L'Albertaine a également obtenu quatre médailles aux Championnats du monde, et deux autres aux Jeux olympiques. Elle a signé deux victoires et obtenu un disque de bronze sur la piste de St. Moritz - un de ses triomphes est survenu aux Championnats du monde de 2013.

« C'est vraiment une place cool ; c'est le berceau de la discipline, a rappelé Humphries. Ça convient parfaitement à mon style de pilotage. Cette piste est très prestigieuse - il n'y aurait aucune chance que je sois ici si je n'étais pas une bobeuse -, mais c'est un endroit formidable, et c'est cool de voir ce que les préposés à l'entretien de la piste font pour la préparer à nos compétitions. »

Pour Lotholz, il s'agissait d'un 14e podium en carrière en Coupe du monde. La bobeuse de Barrhead, en Alberta, s'est jointe à Humphries il y a trois ans, et son meilleur résultat précédent sur cette piste helvète fut une troisième place l'an dernier.

En bob à deux chez les hommes, le champion junior Johannes Lochner a enregistré sa première victoire en Coupe du monde.

L'Allemand et son partenaire Christian Rasp ont maintenu leur avance de la première manche et complété l'épreuve avec un coussin de 0,28 seconde sur leurs compatriotes Francesco Friedrich et Martin Grothkopp.

L'Américain Steven Holcomb et son partenaire Carlo Valdes furent les plus rapides de la deuxième manche sur la piste olympique, passant du septième au troisième rang, à 0,67 seconde de Lochner et Rasp.

Le Sud-Coréen Won Yunjong est toujours en tête du classement général, en dépit de sa neuvième place samedi.

Les Canadiens Chris Spring et Neville Wright se sont contentés de la 14e position, à 1,48 seconde des vainqueurs. Les équipages de leurs compatriotes Nick Poloniato et Justin Kripps ont respectivement abouti 19e et 21e.

La Coupe du monde de bobsleigh se poursuivra dimanche avec l'épreuve de bob à quatre.