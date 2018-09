 Vingt-neuf étudiants-athlètes récompensés 

Trois types de bourses ont été octroyées: 19 bourses d'excellence académique soulignant des résultats scolaires dignes de mention, neuf bourses de soutien à la réussite académique et sportive encourageant la conciliation du sport et des études ainsi qu'une bourse de persévérance valorisant une attitude exemplaire lors de circonstances difficiles.

«C'est avec un grand bonheur que nous collaborons depuis 21 ans maintenant avec Hydro-Québec, un partenaire loyal et intimement impliqué auprès de la relève sportive québécoise, a tenu à rappeler M. Claude Chagnon, président de la FAEQ. Témoignant de sa grande pertinence, plusieurs éventuels olympiens et paralympiens ont été soutenus par le Programme de bourses d'Hydro-Québec, qui aide des étudiants-athlètes identifiés relève ou élite et âgés entre 11 et 22 ans. L'objectif est donc de faire une différence dès l'émergence de leur talent, probablement le moment où ils en ont le plus besoin.»

L'étudiant-athlète doit mettre de l'avant un projet d'après-carrière, souvent par la poursuite d'études secondaires, collégiales ou universitaires. En plus d'être identifié Relève ou Élite par sa fédération sportive, l'étudiant-athlète doit être admissible pour représenter le Canada aux Jeux olympiques, paralympiques ou aux Championnats du monde dans sa discipline sportive. Hydro-Québec accorde par ailleurs au moins une bourse à un étudiant-athlète de chacune des régions d'activité de l'entreprise.