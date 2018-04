 Sport universitaire: le temps de souligner l'excellence 

Michel Marois

La Presse La Presse Suivre @michelmarois Les programmes sportifs des universités québécoises ont tenu au cours des derniers jours les galas au cours desquels ont été honorés celles et ceux qui s'étaient mis en évidence au cours de la dernière saison. Nous vous présentons aujourd'hui les 12 qui ont été désignés.

CONCORDIA Frédérique Rajotte, rugby L'étudiante de cinquième année en communication avait déjà reçu cet honneur en 2016. La vision du jeu et le sens de l'anticipation de celle qui évolue à la position de centre lui ont permis d'être sélectionnée joueuse par excellence au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), en plus d'être choisie sur les équipes d'étoiles au Québec et au Canada pour la troisième année consécutive. Anthony Beauregard, hockey L'explosif joueur de centre a été le meilleur marqueur au pays cette saison avec 60 points en 28 matchs. Joueur par excellence U Sports, il a aidé les Stingers à atteindre les «nationaux» pour la première fois depuis 1984. Il a signé récemment un contrat avec le Rocket de Laval. Francis Carter, lutte Désigné l'athlète par excellence des Championnats canadiens U Sports en février, l'étudiant de troisième année en psychologie a remporté le titre dans la catégorie des 68 kg. Il n'a subi qu'une défaite cette saison dans des compétitions universitaires.

Agrandir Mathieu Betts, joueur de football à l'Université Laval Photo Yan Doublet, archives Le Soleil

LAVAL Mathieu Betts, football C'est l'homme des doublés puisqu'il reçoit ce prix pour la deuxième année consécutive, après avoir aussi été choisi meilleur joueur de ligne du pays pour la seconde saison de suite. L'ailier défensif a mené le RSEQ pour les sacs du quart (5,5), les passes rabattues (6) et les échappés recouvrés (2). Justine Pelletier, rugby Étudiante en kinésiologie, Pelletier occupe le poste de demi de mêlée, un peu l'équivalent du quart-arrière au football, une position qu'elle a d'ailleurs occupée quand elle était plus jeune. Choisie dans l'équipe d'étoiles des Championnats canadiens U Sports, elle y a mené le Rouge et Or à la médaille d'argent.

Agrandir Alex Kiss-Rusk, joueuse de basketball à l'Université McGill Photo fournie par l’Université McGill

McGILL Alex Kiss-Rusk, basketball Étudiante de cinquième année en travail social, Kiss-Rusk a été nommée joueuse par excellence au RSEQ en plus d'être sélectionnée pour la première équipe d'étoiles au pays. Déjà membre de l'équipe canadienne sénior, elle a pris part à de nombreuses compétitions, dont les récents Jeux du Commonwealth en Australie. Dele Ogundokun, basketball Le garde des Redmen est lui aussi choisi pour la deuxième année consécutive. Étudiant de cinquième année en gestion (comptabilité), Ogundokun est un joueur complet qui a aussi été désigné le joueur par excellence au RSEQ pour la deuxième saison d'affilée. En cinq ans, il a toujours été choisi dans la formation étoile provinciale.

Agrandir Omar Kreim, joueur de soccer à l'Université de Montréal Photo fournie par l'Université de Montréal

MONTRÉAL Omar Kreim, soccer L'étudiant en droit a été le meneur des Carabins cette saison, en aidant l'équipe à atteindre la finale des Championnats canadiens U Sports, le meilleur résultat de l'histoire de la formation. Le joueur de deuxième année a été nommé joueur par excellence au Québec, en plus d'être sélectionné dans les formations d'étoiles du RSEQ et d'U Sports. Marie-Alex Bélanger, volleyball On vous a présenté il y a quelques semaines cette étudiante en relations publiques qui a conclu sa carrière universitaire cette saison en étant nommée joueuse par excellence au Québec et au Canada. Meilleure attaquante du pays, elle est déjà membre de l'équipe nationale sénior et va maintenant poursuivre sa carrière à l'international.

Agrandir Amélie Augé, athlète à l'Université de Sherbrooke Photo fournie par l'Université de Windsor/USports.ca

SHERBROOKE Amélie Augé, athlétisme Spécialiste des épreuves combinées, elle a remporté la médaille d'or au pentathlon et la médaille de bronze au saut en longueur lors des Championnats canadiens U Sports en mars. Venue de France pour travailler à un doctorat en chimie, elle a aussi reçu le Prix du recteur. Jonathan Naisby, natation Le nageur Jonathan Naisby, étudiant à la maîtrise en politique, a été sacré athlète masculin de l'année du Vert & Or pour la deuxième saison consécutive et a lui aussi réalisé un doublé, son second en quatre ans d'ailleurs, grâce au Prix du recteur. Le spécialiste de la brasse a obtenu deux médailles de bronze aux Championnats canadiens U Sports, et il a aussi obtenu deux records du RSEQ.

Agrandir Felipe Costa de Souza, joueur de soccer à l'UQAM Photo fournie par l'UQAM