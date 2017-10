 Fuite d'ammoniac dans les arénas: une ex-championne lance un avertissement 

Dirk Meissner

La Presse Canadienne

VICTORIA

La médaillée olympique et ancienne championne du monde de patinage artistique Karen Magnussen peut encore sentir au creux de sa poitrine l'endroit où ses poumons ont été brûlés par une fuite d'ammoniac il y a six ans, la laissant handicapée et incapable de retourner sur une patinoire enfin d'enseigner le sport qu'elle adore.