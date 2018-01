Tendances mobilier en 2018: une touche d'élégance

Le mobilier se raffine. Dossiers moins hauts, pattes plus fines et insertions métalliques sont quelques-uns des éléments qui contribueront à rendre les meubles un peu plus chics en 2018.

En 2018, l'aspect du bois naturel sera encore recherché, mais sous une forme modernisée, croit Franco Di Giambattista, propriétaire de l'entreprise Colibri, qui déniche ses produits à travers le monde et ici. La popularité du noyer américain aux noeuds bien visibles augmente dans des meubles aux lignes plus droites, plus épurées. Le plateau de la table s'amincit.

Les dossiers des chaises s'abaissent, obstruant moins la vue et rendant l'espace plus épuré, fait remarquer Sophie Boucher, directrice des ventes chez Verbois. Les pattes des chaises s'affinent, tout comme celles des tables.

Les pattes des canapés et des fauteuils s'amincissent. Ajoutez à cela l'insertion d'éléments en métal et vous obtenez un mobilier à l'allure plus raffinée. «Dans le modèle Fendi, le métal est chromé. Un autre modèle a une base dorée. C'est très chic», souligne Enzo Basilicata, président de Bugatti Design.

Populaires en Europe, des tables au dessus de porcelaine imitant le marbre italien feront leur apparition en magasin en février. Certaines tables, comme celle-ci, comportent deux extensions aux extrémités. «Ces tables au look moderne sont très résistantes à la chaleur et aux égratignures», assure Franco Di Giambattista, propriétaire de l'entreprise Colibri.

De la porcelaine tout d'un morceau couvrira certaines tables du manufacturier québécois Trica, à la fin du printemps prochain. «La porcelaine, qui imitera le marbre italien Calacatta, sera importée d'Italie et coupée ici, explique François Caron, fondateur et designer en chef de l'entreprise. Très résistante, la porcelaine sera collée sur une planche de bois et ceinturée d'acier.»