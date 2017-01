Dans la cuisine de Ricardo

Au cours des prochaines semaines, nous découvrirons la cuisine perso de chefs et cuisiniers-vedettes d'ici, et nous commençons cette série par celle de Ricardo Larrivée. Le cuisinier chouchou des Québécois nous a fait visiter sa cuisine chez lui, à Chambly, une pièce utilisée pour son émission, qui sert aussi à la préparation des repas familiaux.

Télé

Pour éviter d'avoir le dos tourné à la caméra lors du tournage de son émission, Ricardo a fait installer sur l'îlot, situé au premier plan, en entrant, deux ronds au gaz, qui seront un jour à induction. On y trouve aussi un petit évier et un tiroir qui contient pratiquement tout ce dont il a besoin pour cuisiner. «J'ai aussi deux tiroirs d'ustensiles, dit-il. Quand je tourne, on en retire un et un bac est installé pour recevoir la vaisselle utilisée pendant l'émission. La hotte fonctionne, mais elle est moins efficace que prévu, car on a dû la surélever pour la télé. D'où le plafond cathédrale. La fumée s'accumule en haut, où elle est aspirée et filtrée.»

Coup de coeur

«Ce que j'aime le plus dans ma cuisine? Ces trois pieds-là [derrière l'îlot à proximité de son tiroir qui contient presque tout]. Quand je suis ici, c'est mon royaume, confie Ricardo. J'ai mes deux ronds, j'ai tous mes ustensiles, j'ai mes couteaux, j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai toute ma visite en face de moi. Je peux tout faire dans cet espace-là.»