Passion vintage

Pei Lei: Le collectionneur professionnel

La boutique PEI mobilier moderne 20e siècle, qui partage un ancien entrepôt du Mile End avec Style Labo, est une halte obligatoire pour les amateurs de design scandinave. Rencontre avec son propriétaire, Pei Lei, et confessions sur le divan, de collection.

Vous définiriez-vous plutôt comme un collectionneur ou comme un professionnel au flair aiguisé?

Je pense que je suis plutôt collectionneur. J'ai commencé comme ça en collectionnant des meubles vintage. Quand je n'ai plus eu de place chez moi, j'ai commencé à en revendre, et c'est devenu un métier. Mais un peu dangereux, car je peux décider de garder certaines belles pièces pour moi.

Quel chemin vous a mené au design vintage?

J'ai fait des études en art et communications. Grâce à celles-ci, je me suis intéressé à l'histoire du design. En sortant de l'université, j'ai travaillé sur un plateau de télévision. On faisait une émission sur les années 60 dont la déco venait de la rue Amherst. À partir de ce moment, toutes mes payes y sont passées. J'achetais, j'accumulais sans savoir que je montais une collection. Après une dizaine d'années comme assistant d'un photographe, j'ai subi une opération qui m'a empêché de travailler pendant un an. Lorsque j'ai appris, en 2009, qu'un local intéressant était à louer rue Ontario, j'ai saisi ma chance, et j'ai ouvert ma première boutique.

Vous souvenez-vous de votre première acquisition?

La première pièce que j'ai achetée, à 27 ans, était un ensemble de salle à manger: une table et quatre chaises du style «Tulipe» du designer finlandais Eero Saarinen fabriquées par une firme québécoise. À l'époque, l'ensemble coûtait 575 $, et je ne parvenais pas à croire que je me permettais cet achat.

Quelle origine ou époque vous attire le plus dans l'histoire du design?

Je dirais le mobilier scandinave de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60, très avant-gardiste et minimaliste. Le mobilier américain et européen, en particulier italien, de cette époque m'attire beaucoup aussi.

Quel est le meuble que vous préférez chez vous?

Je suis assez fier de mes commodes Raymond Loewy, un designer d'origine française. Celle de notre chambre est dans des dégradés de rouge et d'orange, et celle du salon, achetée à un confrère de la rue Amherst, de gris et de vert. J'ai mis trois mois à payer la première. Mes amis me traitaient de fou, car avec son plastique et ses couleurs vives, on aurait dit un mobilier de chambre pour enfant.

Pour quelles raisons recommanderiez-vous votre boutique à un ami?

Pour le conseil. J'aime prendre le temps d'expliquer pourquoi une pièce est plus intéressante qu'une autre, a une plus grande valeur ou est une rareté afin que les gens fassent un bon achat. Je vais parfois leur déconseiller un meuble parce qu'il n'ira pas chez eux, et même les diriger vers un confrère si je n'ai pas ce qu'ils cherchent.

Quels conseils donneriez-vous aux gens à la recherche d'objets vintage?

Quand on sait ce qu'on cherche, le secret consiste à aller souvent dans les boutiques, et à ne pas hésiter quand on voit la pièce qu'on veut à un bon prix, parce qu'elle peut partir très vite et ne jamais revenir. Il faut aussi bâtir une relation de confiance avec un vendeur, se laisser guider par lui, par exemple pour savoir qu'il s'agit d'une pièce originale et non d'une copie, et acheter de la qualité.

Quelle est la plus belle surprise que vous ait amenée votre passion?

Je dirais la rencontre de ma femme il y a cinq ans. Elle venait d'arriver à Montréal et devait meubler son appartement. Je lui ai vendu quelques meubles et, de fil en aiguille, elle est devenue ma conjointe et la mère de mon fils.