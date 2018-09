Florence: les inondations entraînent de nouvelles évacuations

Associated Press

GALIVANTS FERRY

Huit jours après que l'ouragan Florence eut frappé la côte est des États-Unis et déversé plus de 25 millimètres de pluie, de nouveaux avis d'évacuation ont forcé des résidants des Carolines à se réfugier sur des terres plus élevées alors que les eaux boueuses des rivières en crue continuent d'inonder des secteurs entiers.