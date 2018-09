Ouragan Florence : au moins 31 morts dans le sud-est

De nombreuses régions restaient inondées lundi dans le sud-est des États-Unis après le passage de l'ouragan Florence, qui a fait au moins 31 morts et causé des dommages qui pourraient atteindre des milliards de dollars.

Sébastien DUVAL , Cyril JULIEN Agence France-Presse Fayetteville et Washington

Florence, désormais rétrogradée en dépression tropicale, devait dévier vers le nord-est, charriant de fortes pluies dans les terres déjà gorgées d'eau en Caroline du Nord, Caroline du Sud et dans l'ouest de la Virginie, selon les services météorologiques. La Virginie a émis une alerte aux tornades pour le centre de l'État.

Les autorités redoutaient des glissements de terrain, des ruptures de barrages ou de nouvelles crues de rivières.

«C'est une tempête historique qui se poursuit, certaines zones n'ont pas encore subi le pire des inondations», a averti Roy Cooper, gouverneur de Caroline du Nord, évoquant un «désastre monumental pour notre Etat», lors d'une conférence de presse lundi.

Les autorités de gestion des urgences de cet État ont fait savoir lundi soir que le bilan s'était alourdi à 25 morts, contre 17 auparavant. Six autres décès ont été confirmés par celles de Caroline du Sud.

La pluie s'était arrêtée lundi mais les précipitations ont fait déborder de nombreux cours d'eau, comme les rivières Neuse et Cape Fear. Des routes ont été coupées, notamment la grande autoroute 95 qui traverse les deux États.

Plus de 480 000 foyers étaient toujours sans électricité lundi matin, selon le département de la sécurité publique de Caroline du Nord, l'État le plus touché par les intempéries où des ordres d'évacuation restaient en vigueur dans plusieurs comtés.

À Pollocksville, un village de Caroline du Nord menacé par la rivière Trent, 21 habitants et sept chiens ont été évacués par les secours.

«On y est allés avec quatre bateaux alors que le niveau de l'eau montait», a expliqué Omar Bourne, un secouriste venu de New York. «Dix personnes s'étaient abritées mais elles ont voulu rester», a-t-il ajouté.

À Raleigh, la capitale de l'État, plus de 300 personnes étaient hébergées dans un refuge de la Croix-Rouge sur le campus de l'université. D'autres devaient arriver dans la journée en provenance d'autres centres d'accueil contraints de fermer dans les régions plus à l'est, menacées par les inondations.