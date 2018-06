Washington défend la séparation des enfants de migrants de leurs parents

Son procureur général, Jeff Sessions, a réaffirmé mardi que le fait de séparer les enfants de leurs parents était légal et nécessaire.

Le président Trump, qui a ordonné il y a un mois la mise en oeuvre de cette pratique pour décourager l'immigration illégale, a rendu l'opposition démocrate responsable de cette situation, alors que les critiques se multiplient aux États-Unis et à l'étranger.

«Violation grave»

À Genève, les Nations unies ont exhorté Washington à cesser immédiatement de séparer les enfants de leurs parents arrêtés après avoir passé clandestinement la frontière avec le Mexique.

«Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la politique de tolérance zéro récemment mise en place le long de la frontière sud des États-Unis ait fait en sorte que des personnes prises en flagrant délit d'entrée irrégulière dans le pays fassent l'objet de poursuites pénales et que leurs enfants - y compris des enfants extrêmement jeunes - leur soient retirés», a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme, Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse.

«Les États-Unis devraient immédiatement mettre fin à cette pratique de séparer des familles et cesser de criminaliser ce qui devrait tout au plus être une infraction administrative, celle de l'entrée ou du séjour irrégulier aux États-Unis», a-t-elle ajouté, expliquant que séparer des familles et détenir des enfants étaient une «violation grave des droits de l'enfant».

Elle a en outre rappelé que les États-Unis restaient le seul pays au monde à ne pas avoir ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a répliqué en accusant le Haut-Commissariat d'«hypocrisie» car «il critique les États-Unis alors qu'il ferme les yeux sur le passif répréhensible en termes de droits de l'Homme de plusieurs membres de son propre conseil des droits de l'Homme».

«Nous sommes aussi un pays souverain, avec des lois qui décident de la meilleure manière de contrôler nos frontières et protéger notre peuple», a-t-elle ajouté.