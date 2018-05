Mouvement #metoo: les victimes doivent «s'organiser», estime la fondatrice

«#metoo, ce sont deux mots magiques qui ont galvanisé le monde», a-t-elle commenté lors d'une table ronde à la conférence United State of Women Summit à Los Angeles.

«Nous sommes au moment où il faut définir une stratégie. Il faut s'organiser. L'amplification a eu lieu» a eu lieu, a-t-elle ajouté.

«Le travail qui doit avoir lieu maintenant, c'est: qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a dit #metoo», insiste-t-elle.

Elle a appelé à soutenir lors d'élections les candidats qui «essaient de rendre nos communautés moins vulnérables», et à trouver des solutions au vaste problème des viols sur les campus, «qui dure depuis longtemps».

Lors de la même table ronde, la militante Leanne Guy a déclaré que les femmes amérindiennes étaient les plus touchées par les violences sexuelles.

«Ça a commencé avec la colonisation et ça a continué depuis», a-t-elle ajouté, soulignant que samedi était une journée nationale d'attention au problème de la disparition de femmes amérindiennes, aux États-Unis ou ailleurs dans les Amériques, notamment au Mexique.

Des personnalités comme Jane Fonda, la militante et féministe Dolores Huerta, l'ex-conseillère du président Barack Obama Valerie Jarrett se sont succédé sur la scène, appelant les femmes à s'engager pour défendre leurs droits.

Plus de 5000 personnes - essentiellement des femmes - étaient présentes au théâtre Shrine, au sud de Los Angeles, pour cette conférence de deux jours.

Ted Bunch, le fondateur de l'association A Call to Men, a rappelé l'importance de faire intervenir les hommes dans la lutte contre le sexisme.

«Je les invite toujours (les hommes) à la table», pas pour les condamner, mais pour les faire participer à la réflexion, a-t-il expliqué lors d'une discussion sur le mouvement Time's Up, fondé par des vedettes comme Reese Witherspoon et Natalie Portman, qui lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles au travail.