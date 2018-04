Barbara Bush meurt à l'âge de 92 ans

«Barbara Bush est décédée le mardi 17 avril 2018 à 92 ans», a précisé le communiqué diffusé par Jim McGrath, qui avait fait savoir dimanche qu'elle avait décidé d'arrêter son traitement médical.

«Après une récente série d'hospitalisations et après avoir consulté sa famille et ses médecins, Mme Bush, maintenant âgée de 92 ans, a décidé de ne pas poursuivre son traitement médical et va se concentrer à la place sur des soins palliatifs», avait-il précisé, évoquant une santé «déclinante».

Barbara Pierce est née en juin 1925 dans l'État de New York. Elle a rencontré George H. W. Bush à 16 ans avant de l'épouser trois ans plus tard. Ensemble ils ont eu six enfants, dont George W. Bush, président des États-Unis entre 2001 et 2009, et Jeb Bush, gouverneur de Floride entre 1999 et 2007 et candidat malheureux aux primaires républicaines pour la Maison-Blanche en 2016.

Son mari a dirigé le pays entre 1989 et 1993.