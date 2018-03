Stormy Daniels évoque une relation sexuelle avec Trump et des menaces

Agence France-Presse New York

Bien qu'il ne contienne pas de révélations marquantes, cet entretien à l'émission 60 Minutes, dont la chaîne CBS faisait la promotion depuis plus d'une semaine, place encore un peu plus le président américain dans l'embarras.

L'actrice et réalisatrice de films pornographiques s'exprimait pour la première fois publiquement sur le sujet depuis les révélations du Wall Street Journal, en janvier.

Le quotidien financier avait évoqué la relation entre Donald Trump et Stephanie Clifford, de son vrai nom, et révélé qu'un des plus fidèles avocats du président, Michael Cohen, avait versé 130 000 dollars à l'actrice pour acheter son silence, quelques jours avant le scrutin présidentiel de novembre 2016.