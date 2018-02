Décès de l'influent prédicateur évangéliste Billy Graham

À partir des années 1940, il multiplie les prêches aux quatre coins de la planète y compris en URSS et en Chine. Et même deux fois en Corée du Nord.

Graham avait eu une révélation religieuse à 16 ans et, grâce à son charisme, sa voix de stentor et ses prêches fougueux, il avait très vite attiré les foules, devenant une véritable pop-star de la Bible et un quasi «pape» protestant.

Tous les présidents

De la reine Elizabeth - il apparaît comme un confident de la jeune souveraine dans la série The Crown sur Netflix - au pape Jean-Paul II, en passant par Mère Teresa, il rencontre tous les grands de ce monde.

Son influence est particulièrement importante auprès des présidents américains, de Harry Truman jusqu'à Barack Obama.

George W. Bush avait confié avoir arrêté de boire et «trouvé le chemin de Dieu» grâce à lui. Il a rendu hommage mercredi à un «grand homme, un humble serviteur et un pasteur pour des millions de personnes».

Son père, le président George H.W. Bush, avait invité Graham à venir prier à la Maison-Blanche en 1991 pour l'aider à surmonter le premier jour de la première Guerre du Golfe.

«Billy n'a pas touché uniquement le coeur des Chrétiens mais (celui) des gens de toutes fois parce qu'il était un homme tellement bon», a-t-il indiqué.

L'ancien président Jimmy Carter s'est dit «profondément attristé» par la disparition de celui qui «a forgé la vie spirituelle de dizaines de millions de personnes à travers le monde». Et, pour Barack Obama, Graham était «un humble serviteur qui a prié pour tant de personnes -et qui, avec sagesse et grâce, a donné espoir et conseils à des générations d'Américains».

«Billy a achevé sa longue et belle course, laissant derrière lui un monde meilleur et aspirant à sa place dans la gloire», a indiqué Bill Clinton. «Ses paroles puissantes et la conviction qu'elles véhiculaient ont touché d'innombrables coeurs et esprits».

L'archevêque de Canterbury Justin Welby, première personnalité religieuse de l'Eglise anglicane, a salué un «exemple pour des générations de Chrétiens modernes». «La dette de l'église mondiale envers lui est incommensurable et inexprimable», a-t-il ajouté.

En soixante ans de carrière, celui qui était surnommé le «Pasteur de l'Amérique» a organisé plus de 400 immenses rassemblements dans des stades et des salles de concert, mené des «croisades» dans 185 pays ou encore écrit une trentaine de livres traduits en une quarantaine de langues.