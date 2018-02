Trump signe l'accord budgétaire adopté par le Congrès

Leo MOUREN, Cyril JULIEN

Agence France-Presse

WASHINGTON

Après un « shutdown » de plus de huit heures, le Congrès américain est enfin arrivé à un accord budgétaire crucial, même si démocrates et républicains restent frustrés par les compromis consentis par leur camp et que le sort de centaines de milliers de jeunes immigrés reste en suspens.