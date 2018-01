Walmart poursuivi pour discrimination en Californie

Essie Grundy affirme que dans le magasin Walmart situé près de chez elle à Perris, à environ une heure au sud-est de Los Angeles, tous les produits pour Afro-américains sont placés dans une armoire vitrée fermée à clé alors que les autres produits cosmétiques sont en accès libre.

Interrogé par la plaignante, un employé du magasin en question lui a répondu que «c'était une directive du siège du groupe», a expliqué Gloria Allred lors d'une conférence de presse vendredi à Los Angeles.

L'employé a également affirmé à Mme Grundy qu'elle devrait «être escortée jusqu'à la caisse avec les produits pour pouvoir les acheter», a poursuivi l'avocate.

Lorsque Mme Grundy a parlé à un responsable du magasin, elle n'a reçu aucune réponse claire, et rien n'a été fait. Elle dit s'être rendue dans deux autres Walmart proches de chez elle et dans l'un d'eux les produits de beauté pour la clientèle afro-américaines étaient en accès libre mais surveillés directement par une caméra alors que les autres cosmétiques ne l'étaient pas. Dans le deuxième magasin, elle n'a constaté aucune forme de discrimination.

«En réaction à ces pratiques discriminatoires» qui «perpétuent des stéréotypes raciaux selon lesquels les Noirs seraient des voleurs», «nous avons porté plainte ce matin contre Walmart» en demandant des dommages et intérêt pour un montant non précisé, a indiqué Mme Allred.

La plainte exige aussi un arrêt immédiat de cette pratique, dénonçant l'«humiliation et les blessures psychologiques» ressenties par Mme Grundy.

Cette mère de famille de 43 ans, propriétaire d'une boutique de vêtements en ligne, est revenue dans le magasin après l'incident initial et a filmé le rayon des produits de beauté.

La vidéo a été visionnée lors de la conférence de presse: on y voit des shampoings pour hommes et pour femmes, des crèmes pour le corps, des peignes dont certains valent moins d'un dollar, entre autres produits dont beaucoup portent la photo de mannequins noirs, rassemblés dans une même armoire vitrée et fermée.

«Nous ne tolérons pas les discriminations quelles qu'elles soient chez Walmart. Nous servons plus de 140 millions de clients chaque semaine, issus de toutes les populations», a commenté le géant de la distribution dans une déclaration reçue par l'AFP.

Le groupe fait valoir que «comme dans d'autres magasins, certains produits comme les appareils électroniques, l'automobile, les cosmétiques ou d'autres articles de soins sont soumis à des mesures additionnelles de sécurité» car faisant l'objet de vols plus fréquents.

Ce sont les responsables des magasins qui prennent ces décisions individuellement «en utilisant des statistiques» sur les objets les plus volés, ajoute le communiqué.

La mise sous scellé de produits de beauté pour les Noirs chez Walmart a déjà fait l'objet de controverses ailleurs aux États-Unis, notamment en Virginie où la pratique a été dénoncée par le syndicat United Food and Commercial Workers International Union.