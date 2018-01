Chelsea Manning candidate au Sénat des États-Unis

Le quotidien Washington Post, qui avait été le premier à relever l'information, a précisé que ses demandes auprès de Mme Manning, 30 ans, étaient restées vaines à ce stade.

Un document intitulé «Déclaration de candidature» était disponible sur le site de la Commission fédérale électorale (FEC), faisant état de la candidature de Chelsea Elizabeth Manning habitant à North Bethesda (Maryland). Le document précise qu'elle s'intéresse au siège de sénateur de cet État, défendant les couleurs du parti démocrate.

Le comité de campagne est baptisé «Chelsea Manning for U.S Senate», selon le document daté du 5 janvier 2018 et remis en mains propres le 11 janvier au bureau du Sénat.

Son nom ne figurait en revanche toujours pas samedi dans la liste des candidats enregistrés publiée sur le site du Maryland consacré aux élections prévues en novembre 2018, mis à jour le 12 janvier à 20 heures.

Selon le quotidien, elle convoite le siège du démocrate Ben Cardin, 74 ans, qu'il occupe depuis 2007.

Condamnée en 2013 par une cour martiale à 35 ans de réclusion pour avoir transmis à WikiLeaks plus de 700 000 documents confidentiels relatifs aux guerres d'Irak et d'Afghanistan, Chelsea Manning a passé sept ans en prison (dont trois de détention provisoire) avant que sa peine ne soit commuée par l'ancien président Barack Obama.

Elle est née garçon, avec le prénom Bradley, et a effectué sa transition pour devenir Chelsea, une fille, une fois en détention.