Oprah présidente? Beaucoup s'emballent, certains s'inquiètent

En quelques minutes d'un discours inspiré, dimanche, Oprah Winfrey est devenue la favorite d'Hollywood et de ses fans pour battre Donald Trump en 2020, mais certains s'inquiètent d'une prime sans cesse plus grande au vedettariat, au détriment de l'expérience politique.

Thomas URBAIN Agence France-Presse New York

Récompensée par le prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Golden Globes, celle que tout le monde surnomme «Oprah» a construit son discours sur le mouvement amorcé par l'affaire Weinstein, mais en allant bien au-delà.

Devant un public tout acquis, aux yeux embués, elle a fait le lien avec deux héroïnes de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Rosa Parks et Recy Taylor, et annoncé l'arrivée d'une «aube nouvelle» pour les femmes et les jeunes filles maltraitées par les hommes.

Beaucoup ont vu dans cette déclaration de neuf minutes un tournant dans la vie publique d'Oprah Winfrey, dont la stature dépasse depuis longtemps déjà celle d'une animatrice, d'une actrice ou d'une femme d'affaires, activités qui ont fait d'elle la première femme noire milliardaire.

Première présentatrice afro-américaine à percer à la télévision, il y a 30 ans, Oprah a su créer autour de son nom et de son image une véritable marque, à l'influence considérable aux États-Unis.

Interrogée dimanche immédiatement après son discours pour savoir si elle comptait ou non se présenter, elle a répondu ne pas y penser.

En juin, après avoir cultivé l'ambiguïté sur le sujet, elle avait assuré qu'elle ne se présenterait jamais à aucun mandat politique.

Mais selon CNN, qui citait lundi deux personnes anonymes de son entourage, l'actrice de 63 ans «réfléchit sérieusement» à une candidature, à près de trois ans de l'échéance.

«C'est aux gens de décider», a déclaré au Los Angeles Times le compagnon de longue date d'Oprah Winfrey, Stedman Graham. «Elle le ferait, c'est clair.»