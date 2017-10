Après les statues confédérées, Christophe Colomb menacé

Peut-on encore honorer Christophe Colomb? Comme d'autres villes américaines, New York, où se déroulait lundi le traditionnel défilé en hommage du «découvreur de l'Amérique», se pose la question, dernière illustration du débat ultra-sensible sur l'histoire et le racisme aux États-Unis.

«On est venu pour le week-end et on a amené nos enfants: on voulait qu'ils voient le défilé et les statues avant qu'ils ne s'en débarrassent», explique Ruth Edelstein-Friedman, venue exprès en famille de Miami, malgré la pluie, assister au traditionnel défilé marquant «Columbus Day» sur la 5e Avenue, à savoir l'anniversaire de l'arrivée de l'explorateur aux Bahamas, en octobre 1492.

Pour elle et son mari Eduardo, l'avenir ne fait guère de doute: après la polémique sur les symboles confédérés, qui a mené au déboulonnage de nombreuses statues de généraux sudistes perçues comme autant de symboles de l'esclavage et de racisme, la fin des hommages à Christophe Colomb, de plus en plus dénoncé comme l'incarnation du génocide des Amérindiens et des indigènes en général, est pour bientôt.

Pourtant, personne n'a encore annoncé la fin du défilé new-yorkais, qui peut rassembler, les années sans pluie, jusqu'à un million de spectateurs. D'autant qu'il célèbre non seulement le navigateur italien mais aussi la puissante communauté italo-américaine new-yorkaise, représentée au plus haut niveau par le maire de la ville, Bill de Blasio, et le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui ont tous les deux fièrement défilé lundi.

Et le président Donald Trump a balayé toute polémique lundi en qualifiant l'arrivée de l'explorateur génois d'«évènement qui a indéniablement et fondamentalement changé le cours de l'histoire humaine et ouvert la voie au développement de notre grande nation». Contrairement à son prédécesseur Barack Obama, Donald Trump n'a cité aucun des possibles travers de sa «découverte».