Michelle Obama reprend le micro pour défendre Clinton et l'Obamacare

Associated Press BOSTON

Selon le site Boston.com, l'ancienne première dame a fait ces commentaires mercredi, lors d'une séance de questions-réponses avec l'auteure féministe Roxane Gay, à l'occasion d'une conférence sur le marketing à Boston.

Mme Obama a aussi assuré qu'elle et son mari, l'ancien président Barack Obama, appuyaient toujours le président Donald Trump et qu'ils lui souhaitaient de réussir.

Elle a par ailleurs critiqué la tentative infructueuse de certains républicains de mettre fin à l'Obamacare, la réforme de la santé adoptée sous la présidence de M. Obama, la décrivant comme «l'héritage du pays».

L'ancienne première dame a dit ne pas s'ennuyer de la Maison-Blanche, sauf pour les gens qui étaient là-bas et le travail qu'elle y effectuait.

Mme Obama écrit en ce moment un livre portant sur la confiance en soi, qui comprendra des histoires sur son enfance.