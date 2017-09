Trump s'allie encore avec les démocrates «Chuck et Nancy»

> Réagissez sur le blogue de Richard Hétu

C'est la seconde fois, en une semaine, que Donald Trump surprend en s'accordant avec «Chuck et Nancy», Chuck Schumer et Nancy Pelosi, les chefs des démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants, avec qui il avait conclu une entente sur la dette et le budget lors d'un rendez-vous dans le Bureau ovale.

Cette fois, c'est un dîner, mercredi dans le salon bleu de la Maison-Blanche, qui a permis de sceller un apparent accord de principe.

En échange de la régularisation de centaines de milliers de jeunes clandestins, surnommés «Dreamers», les démocrates, qui disposent d'une minorité de blocage au Sénat, accepteraient de voter des crédits pour doper en technologies (drones, détecteurs...) et en moyens la protection de la frontière avec le Mexique, afin de freiner les arrivées de sans-papiers.

Surtout, Donald Trump a selon les démocrates capitulé sur le mur frontalier qu'il s'est engagé à construire, reportant à plus tard la bataille pour le vote des crédits pour sa construction.

«Il y a 800 000 jeunes, nous travaillons d'arrache-pied sur un plan», a déclaré Donald Trump à Washington, avant de s'envoler pour la Floride, frappée par l'ouragan Irma. «Je pense que nous en sommes assez proches mais il nous faut une sécurité massive à la frontière».

Pour les démocrates, «il reste à négocier les détails de la sécurité à la frontière, l'objectif commun étant de finaliser tous les détails dès que possible».

Mais c'est «une étape très, très positive», s'est félicité Chuck Schumer.

«Je suis certaine que le président est sincère», a ajouté Nancy Pelosi, disant qu'il s'agissait d'une première pierre, augurant peut-être d'autres accords dans d'autres domaines, comme les infrastructures.

Donald Trump «est un président de téléréalité», dit l'expert John Hudak, de la Brookings Institution. «Quand il travaille avec les démocrates, il reçoit de bons commentaires médiatiques, de bonnes critiques. C'est pour cela qu'il semble enclin à continuer».

Pragmatisme

Affront pour le parti républicain, ni le président de la Chambre, Paul Ryan, ni l'homme fort du Sénat, Mitch McConnell, n'étaient présents au dîner.

«Il n'y a pas d'accord», a martelé Paul Ryan lors d'une conférence de presse, en insistant qu'il fallait encore que les négociations aboutissent sur les détails du compromis, notamment sur les moyens de rendre la frontière effectivement hermétique.

Ce compromis, même s'il n'est pas encore finalisé, les conservateurs le vivent déjà comme une trahison.

Ils sont furieux que leur héros ne considère plus comme une urgence absolue la construction d'un imposant mur en béton le long de la frontière.

«Un mur est un mur, les Américains ne s'y tromperont pas», a dénoncé l'élu conservateur Steve King sur CNN. «La base électorale va l'abandonner», a-t-il prévenu.

Les commentateurs conservateurs s'étranglent. «Si on n'a pas notre mur, je préfère autant que Pence soit président», a tweeté la polémiste Ann Coulter. Le site Breitbart, dirigé par l'ex-conseiller présidentiel Steve Bannon, a jugé que Donald Trump avait «cédé» sur les clandestins.