Le groupe Trump négociait un projet immobilier à Moscou durant la campagne

Le groupe Trump a conduit des négociations pendant la campagne présidentielle américaine en 2015 et 2016 au sujet d'un projet de construction d'une tour à Moscou, selon plusieurs médias américains lundi.

Le Washington Post a rapporté l'existence du projet de Trump Tower lundi, et de discussions via un intermédiaire du nom de Felix Sater à partir de septembre 2015, soit trois mois après la déclaration de candidature de Donald Trump.

Le milliardaire a nié à plusieurs reprises avoir eu le moindre intérêt économique ou financier en Russie, alors qu'une enquête tente de déterminer s'il y a eu collusion entre des membres de son équipe de campagne et la Russie, accusée par l'administration Obama d'avoir fomenté une campagne de désinformation et de piratage au détriment de la candidate démocrate Hillary Clinton.

L'avocat personnel du milliardaire, Michael Cohen, a confirmé ces négociations et ajouté, dans une déclaration au New York Times et à la chaîne ABC, que Donald Trump avait lui-même signé une lettre d'intention en 2015. M. Cohen aurait parlé trois fois du projet avec celui qui n'était alors que candidat aux primaires républicaines.