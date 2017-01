Le livre d'une conseillère de Trump retiré des tablettes

Un journaliste de CNN a passé en revue le livre What the (Bleep) Just Happened?, publié en 2012 chez HarperCollins, et a identifié plus de 50 passages copiés - avec parfois des changements mineurs - sur des articles de presse, des sites internet, des publications de centres de réflexion ou encore sur Wikipedia.

Les passages sont souvent d'ordre factuel, incluant des chiffres ou des informations historiques ou économiques, et semblent, d'après les extraits publiés par CNN, avoir été le plus souvent simplifiés.

Rappelant que l'ouvrage était «arrivé au terme de son cycle de vente naturel», l'éditeur HarperCollins a annoncé qu'il serait retiré de la vente «jusqu'à ce que l'auteur ait la possibilité de sourcer et de remanier ses écrits».