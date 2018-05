L'ozone mine la qualité de l'air

(SAGUENAY) Les Québécois respirent globalement du meilleur air aujourd'hui que pendant les années 70. Mais un polluant vient faire de l'ombre au tableau : l'ozone, une molécule qui peut causer des problèmes respiratoires et contre laquelle on ne peut malheureusement pas faire grand-chose.

Jean-Philippe Gilbert, étudiant à la maîtrise en sciences géographiques à l'Université Laval, a compilé toutes les statistiques disponibles sur ce qui se trouve dans l'air québécois et a partagé ses résultats au congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas). « On respire du bon air. On n'a rien à envier à personne », constate-t-il. Les filtres sur les cheminées des usines et l'amélioration des procédés ont permis une « baisse drastique » des grosses particules en suspension dans l'air. La concentration des particules plus petites a aussi diminué, ainsi que la presque totalité des 10 polluants étudiés par M. Gilbert.

La seule exception est donc l'ozone, dont la concentration a grimpé de 50 % en 40 ans. On aime l'ozone lorsqu'il se trouve dans la stratosphère, où il nous protège des rayons UV. Le problème survient quand il descend dans les basses couches de l'atmosphère. Or, c'est ce qui se passe à cause des changements climatiques. Le phénomène est complexe : l'air plus chaud en basse altitude fait de la pression sur la stratosphère au-dessus de l'équateur. Celle-ci se retrouve alors poussée vers le nord et finit par transmettre une partie de son ozone dans notre air. Ironiquement, certains polluants capables de détruire l'ozone sont aujourd'hui plus rares, ce qui exacerbe le problème.

Dans ce cas, impossible de mettre un filtre sur une cheminée pour régler le problème. « Outre essayer de s'adapter, il n'y a pas grand-chose à faire », estime Jean-Philippe Gilbert.