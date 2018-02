50 000 foyers seront transformés en centrale électrique en Australie

L'Australie-Méridionale a annoncé dimanche qu'elle allait installer des panneaux solaires et des batteries Tesla dans 50 000 foyers, projet destiné à transformer le logement des habitants en gigantesque usine de production d'électricité.

La plus grande batterie au monde, une batterie lithium-ion fournie par Tesla, le constructeur de voitures électriques fondé par le milliardaire Elon Musk, se trouve déjà en Australie-Méridionale où elle doit alimenter 30 000 logements.

Le gouvernement local cherche à mettre en place d'autres moyens pour pallier les carences de son réseau électrique avec de l'énergie propre.

L'État d'Australie-Méridionale avait été entièrement privé d'électricité en 2016 à la suite de vents violents et de pluies torrentielles.

Le projet dévoilé dimanche prévoit d'installer gratuitement chez les habitants des panneaux solaires ainsi que des batteries Tesla. Il sera financé par la vente d'électricité produite en surplus par le réseau.

« Mon gouvernement a déjà offert au monde sa plus grande batterie, maintenant nous allons offrir au monde sa plus grande usine virtuelle de production d'énergie », a déclaré le premier ministre de l'État Jay Weatherill.

Durant la phase d'essai, 1100 logements sociaux seront équipés de systèmes capables de produire 5 kW. Puis, 24 000 autres logements sociaux ainsi que des domiciles privés seront dotés, pour un total de 50 000 foyers d'ici quatre ans.

Le projet sera financé par le gouvernement local à hauteur de deux millions de dollars australiens (1,2 million d'euros) ainsi que par un prêt de 30 millions de dollars australiens accordé un fonds des contribuables pour les technologies renouvelables.

D'après Tesla, le réseau de panneaux solaires aura une capacité de 250 mégawatts et les batteries une capacité de stockage de 650 MWh.

« À des moments clés, l'usine virtuelle pourra fournir autant d'énergie qu'une centrale à charbon ou une turbine à gaz », a ajouté le constructeur dans un communiqué.

Le vaste pays-continent est l'un des plus grands producteurs de charbon et de gaz du monde et le black-out survenu en Australie-Méridionale avait remis sur le devant de la scène la question de sa sécurité énergétique.

Des centrales à charbon vieillissantes ont été fermées. Avec la forte demande pour les exportations de gaz australien, les autorités s'inquiètent d'une situation de pénurie dans les années à venir.

D'après des statistiques officielles publiées en 2016, plus de 60 % de l'électricité produite en Australie vient du charbon contre 14 % d'électricité propre.