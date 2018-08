Ruby Rose décroche de Twitter

Le choix de l'actrice et mannequin australienne ne fait visiblement pas l'unanimité pour interpréter la superhéroïne homosexuelle. « Pas juive » selon certains, « pas assez lesbienne » selon d'autres, Ruby Rose a dû bloquer de nombreux utilisateurs qui ne se sont pas gênés pour la critiquer.

« Mais d'où vient le "Ruby n'est pas une lesbienne, donc elle ne peut pas être Batwoman" ? Cela doit être la chose la plus ridiculement drôle que j'aie jamais lue. J'ai fait mon coming out à 12 ans ? Et depuis cinq ans, j'ai dû faire face à des remarques du genre "elle est trop gaie" », a publié la comédienne tout juste avant de fermer son compte.