Jessica Chastain accusée d'hypocrisie

Jessica Chastain, une des têtes d'affiche du mouvement Time's Up contre le harcèlement sexuel, s'est attiré des commentaires négatifs lorsqu'il a été dévoilé que le réalisateur d'un film qu'elle coproduit avait été accusé d'agression et de violence conjugale, il y a huit ans, envers l'actrice Brooke Satchwell, sa conjointe de l'époque.

Matthew Newton a été choisi pour scénariser et réaliser le film Eve, rapporte The Guardian. L'actrice américaine (The Martian, Zero Dark Thirty), accusée d'hypocrisie, n'avait pas encore répondu aux nombreux commentaires sur Twitter au moment d'écrire ces lignes.