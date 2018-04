Sir Anthony Hopkins devient viral

Il a partagé cette vidéo avec ces mots: «This is what happens when you're all work and no play», ce qui est à peu près la phrase de Jack dans le film d'horreur The Shining, l'écrivain qui devient un fou meurtrier.

Venant de l'interprète d'Hannibal Lecter, on ne sait pas trop ce que tout cela veut dire, mais on attend les multitudes de mèmes qui vont reprendre cette fantaisie de Sir Anthony Hopkins - qui a bien le droit de s'amuser, au fond.

> Voir la vidéo: https://twitter.com/AnthonyHopkins/status/988087131938742273