Sylvester Stallone dément sa mort

Un canular que le frère de l'acteur, Frank Stallone, a rapidement condamné: « Les rumeurs voulant que mon frère soit mort sont fausses. Quel genre d'esprit malade et cruel pense à publier des choses comme ça ? »

Le principal intéressé a réagi quelques heures plus tard : « S'il vous plaît, ignorez ces stupidités... Je suis en vie, heureux et en santé... Je continue de donner des coups de poing ! », a écrit l'interprète de Rocky Balboa sur ses comptes Instagram et Twitter.

À l'automne 2016, l'acteur avait fait l'objet de la même rumeur, soit qu'il était mort au terme d'un combat contre le cancer de la prostate.