Rebecca Ferguson pressentie pour Dune

Selon une nouvelle publiée hier matin sur le site du magazine The Hollywood Reporter, elle incarnerait le personnage de Lady Jessica, la mère du personnage principal Paul Atreides dont le rôle doit être défendu par le jeune Timothée Chalamet (Call Me by Your Name).

Mme Ferguson, qui a fait ses débuts au cinéma au début des années 2000, est bien connue pour son rôle d'Isla Faust dans la franchise Mission: Impossible.

Le film de Denis Villeneuve, dont la production pourrait commencer au début de la prochaine année, sera une nouvelle adaptation de la série de romans de science-fiction de Frank Herbert.

Le réalisateur américain David Lynch en avait fait une première adaptation au cinéma en 1984, mais celle-ci n'était pas passée à l'histoire.