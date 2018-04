 CinemaCon: des extraits des prochains Damien Chazelle et Jurassic World dévoilés 

Des images du prochain film de Damien Chazelle, le réalisateur oscarisé de La La Land et Whiplash, ont été dévoilées à la conférence CinemaCon à Las Vegas, avec Ryan Gosling dans la peau de l'astronaute Neil Armstrong.

Dans les extraits projetés mercredi, l'astronaute est vu en train de regarder un lancement de fusée, tenant la main de sa fillette et chantant «je vois la lune, et la lune me voit».

On voit ensuite Armstrong qui s'entraîne, Apollo 11 qui décolle et des capsules spatiales qui explosent et plongent vers la Terre.

La première femme d'Armstrong, Janet, incarnée par Claire Foy, crie à des scientifiques de la NASA: «vous ne contrôlez rien!» et on voit l'astronaute avoir une conversation douloureuse avec son fils sur les dangers de son métier.

La bande-annonce de cette épopée biographique se termine avec le pionnier en train de «faire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité» sur la surface de la lune.

Le film sort en octobre, en pleine campagne pour les Oscars et prix hollywoodiens. Les récents films d'aventure spatiale comme Gravity d'Alfonso Cuaron (2013) ou The Martian de Ridley Scott (2015) ont rapporté conjointement 1,4 milliard de dollars dans le monde et récolté de nombreux prix.

Les studios hollywoodiens déménagent pour quelques jours chaque année à Las Vegas pour dévoiler aux exploitants de salles de cinéma et à la presse leurs titres à venir.

Les journalistes ont également eu droit aux cinq premières minutes de Jurassic World: Fallen Kingdom, suite du carton éponyme d'il y a trois ans (1,7 milliard de dollars au box-office), avec sur scène les vedettes du film, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.

Les scènes projetées étaient riches en courses poursuites avec des tyrannosaures aux dents acérées, comme on peut s'y attendre de la part de l'univers de science-fiction créé par Steven Spielberg.

«La dernière fois que j'étais là pour vous présenter Jurassic World, le film est devenu celui aux quatrièmes plus grosses recettes de l'histoire», alors «on remet ça, ok?», a plaisanté Pratt.

Le studio Universal, qui produit Jurassic World et La La Land, a également présenté mercredi le prochain thriller de M. Night Shyamalan, Glass, opus final d'une trilogie démarrée en 2000 «Incassable», avec de nouveau Samuel L. Jackson et Bruce Willis à l'affiche, rejoints par Sarah Paulson.

Jamie Lee Curtis, protagoniste d'Halloween de John Carpenter (1978), reprend quant à elle son rôle dans la suite du film d'horreur culte, quarante ans plus tard.