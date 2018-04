Indiana Jones pourrait-il être incarné par une actrice?

Dans une interview accordée au journal britannique The Sun, Steven Spielberg a déclaré ne pas être du tout contre l'idée de faire incarner Indiana Jones par une actrice.

«Il faudra changer le nom de Jones à Joan, mais il n'y a rien de mal là-dedans!», a dit le cinéaste.

Harrison Ford, qui a revêtu le costume du célèbre aventurier pour la première fois en 1981, devrait reprendre le rôle l'an prochain, lors du tournage d'un nouvel épisode de la série de films.

Spielberg confirme aussi que l'interprète original prêtera alors ses traits à Indiana Jones une dernière fois.

«Mais la série se poursuivra certainement après», ajoute-t-il. Très engagé dans le mouvement Time's Up, le cinéaste a aussi assuré que tous les interprètes principaux de Ready Player One - femmes et hommes - ont reçu le même cachet.

«Meryl Streep et Tom Hanks ont aussi obtenu exactement le même montant pour The Post», a-t-il fait valoir.