Michael Caine largue Woody Allen

Le comédien Michael Caine, qui a remporté son premier Oscar pour son rôle dans le film Hannah et ses soeurs de Woody Allen, ne travaillera plus avec le réalisateur américain.

«Je suis abasourdi. Je suis le parrain d'une association luttant contre la cruauté faite aux enfants et j'ai des opinions très arrêtées sur la pédophilie», a dit le comédien dans une entrevue avec The Guardian dans la foulée de la sortie du documentaire My Generation portant sur les années 60 et qu'il a coproduit.

M. Caine faisait référence aux accusations d'agressions sexuelles faites par Dylan Farrow à propos de Woody Allen.

Depuis la résurgence de ces allégations, le cinéaste d'Annie Hall est de plus en plus délaissé. Michael Caine a tourné dans 127 films et a remporté deux Oscars.